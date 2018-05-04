Apteka.ru поможет омичам сэкономить время, деньги и силы

Всего три шага необходимо сделать клиенту интернет-сервиса Apteka.ru, чтобы оформить заказ.
После того, как вы оформили заказ и отправили его в обработку, с вами может связаться менеджер Apteka.ru для того, чтобы подтвердить заказ. В тот момент, когда ваш заказ отправится на сборку, вам будет отправлено первое SMS-сообщение: «Ваш заказ № **** отправлен на сборку». В момент отправки SMS-сообщения ваша заявка отправляется на склад.
Там ваш заказ соберут и доставят в выбранную вами аптеку в ближайший рабочий день. Вам придет SMS-сообщение «Ваш заказ №**** отправлен в аптеку… тел. Аптеки».
Кроме того, когда заказ прибывает в аптеку, в большинстве случаев сотрудники аптеки звонят и сообщают о том, что заказ получен, и что его можно забрать. Вы также можете сами связаться с аптекой по телефону, указанному в SMS, и узнать, поступил ли ваш заказ.
Важно! Все SMS-сообщения отправляются автоматически, поэтому иногда возможны ситуации, когда доставка SMS опережает доставку вашего заказа в аптеку. Поэтому можно дождаться звонка из аптеки или позвонить в аптеку для уточнения.
Заказы обрабатываются в будние дни с 9 до 18 часов по местному времени. При условии, что заказ оформлен с понедельника по пятницу до 6 часов вечера, то доставка гарантированно будет осуществлена уже на следующий день. Самый максимальный срок доставки – 1-2 дня.
Если же заказ был оформлен в субботу или воскресенье до 17-00, то в указанную аптеку он будет доставлен в понедельник.
Так же есть возможность отправить заказ в любой район Омской области, где есть аптека-партнер. Самое главное указать в строке нужный пункт выдачи заказа – будь он хоть в Муромцевском или Павлоградском районе Омской области.(доставка по графику этого района)
В разделе «Пункты доставки» на сайте Apteka.ru сегодня числятся около 412 аптек-партнеров, только в эти аптечные пункты может осуществляться доставка заказов. Но сервис постоянно работает над расширением географии, чтобы пункты выдачи или аптеки-партнеры появились как можно ближе к дому и работе.
Для получения заказа в аптеке достаточно назвать его номер, также заказ может быть легко найден и по номеру телефона - на тот случай, если вы забыли номер заказа. Причем доставка абсолютна бесплатная. Оплата заказа происходит непосредственно в пункте выдачи наличными, иногда аптека предлагает рассчитаться карточкой.
Все претензии также принимаются в аптеке до оплаты заказа, поэтому очень важно проверить сроки годности, количество товаров, их целостность. Гарантия на медицинские приборы оформляется тут же в аптечном пункте.
Конечно, доставление заказа на дом было бы очень удобным вариантом для многих клиентов сервиса Apteka.ru, чем получение в аптечном пункте.
Например, тяжелобольные люди или люди с ограниченными возможностями. Однако доставка лекарств на дом считается дистанционной торговлей лекарственными препаратами, которая запрещена на территории России соответствующим постановлением правительства от 6 февраля 2002 года.
Интернет-сервис Apteka.ru не нарушает российское законодательство, поэтому доставка заказа осуществляется только через аптеки, имеющие соответствующую лицензию.
Сумма при получении заказа в аптечном пункте не может отличаться от той, что была указана в корзине. Это правило сервиса Apteka.ru. Прайс на сайте обновляется каждые 3 часа, и цена на момент составления заказа окончательная. В пункте получения заказа необходимо заплатить ту сумму, которая пришла в тексте SMS-сообщения.
Сайт Apteka.ru не гарантирует самые низкие цены на все товары, но они, как правило, ниже среднерыночных.
Федеральная лицензия на осуществления фармацевтической деятельности ФС-99-02-006325 от 22 декабря 2017 год. АО НПК «Катрен» г. Новосибирск ул. Тимакова, д. 4, ОГРН 1025403638875
Источник: ИА «Город55».
На правах рекламы.