Apteka.ru поможет омичам сэкономить время, деньги и силы

После того, как вы оформили заказ и отправили его в обработку, с вами может связаться менеджер Apteka.ru для того, чтобы подтвердить заказ. В тот момент, когда ваш заказ отправится на сборку, вам будет отправлено первое SMS-сообщение: «Ваш заказ № **** отправлен на сборку». В момент отправки SMS-сообщения ваша заявка отправляется на склад.