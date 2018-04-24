Столетний дом на Сажинской продадут по брусочку

Ранее «Город55» подробно рассказывал о небольшом доме, построенном еще во временя революции 1917 года на улице Сажинской, в центре города. Суть конфликта в том, что многодетная мать Лариса Суворова с четырьмя взрослыми детьми не согласна с аварийностью дома. Она подозревает, что властям нужен дорогостоящий земельный участок под ним.
В городской администрации уверяют, что дом опасен для жизни и здоровья жильцов. Власти настаивают, чтобы омичи приняли 2,65 млн рублей компенсации и освободили жилье, которое пойдет под снос. К спору подключились и историки. Они считают, что дом не ветхий и достоин того, чтобы попасть в список вновь выявленных объектов культурного наследия.
20 апреля семья все-таки подписала бумаги об официальном выселении. За выходные омичи должны были вывезти оставшиеся вещи, а в понедельник строители начали бы снос. Но процесс тянется до сих пор. За это время в доме уже побывали мародеры: содрали обналичники, разбили стекла. Жильцы, точнее, уже бывшие жильцы, заставили окна фанерой.
Сегодня, 24 апреля, объект осмотрели строители, которые и будут сносить здание. Начальник участка ООО «Аэробус» Сергей Шестаков пояснил, что дом Суворовых будет разбираться аккуратно, постепенно и только после того, как сами жильцы вынесут оттуда все вещи. Рабочий пояснил, что вознаграждение за работу подрядная компания получает минимальное, зато материал от разобранных домов достается «Аэробусу» в качестве компенсации. «На этот брус покупателя еще нет. А брус хороший. Вообще, дому еще стоять и стоять. Только крышу перестелить. Видимо, кому-то эта земля уже обещана», - сетует строитель-разрушитель.
Суворовым дали еще два дня, чтобы собрать пожитки, но они по-прежнему надеются отстоять позицию в суде и вернуть себе дом. «Мы добились того, чтобы суд сегодня рассмотрел наше заявление о наложении обеспечительных мер на дом. То есть чтобы на время судебного процесса его не снесли. Нам дали еще сегодня и завтра, чтобы вывезти то, что осталось. Но если строителей обяжут, они могут и раньше начать. Поэтому будем охранять дом», - поделился с ИА «Город55» Степан Суворов.
Источник: ИА «Город55»