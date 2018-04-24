Столетний дом на Сажинской продадут по брусочку

Суворовым дали еще два дня, чтобы собрать пожитки, но они по-прежнему надеются отстоять позицию в суде и вернуть себе дом. «Мы добились того, чтобы суд сегодня рассмотрел наше заявление о наложении обеспечительных мер на дом. То есть чтобы на время судебного процесса его не снесли. Нам дали еще сегодня и завтра, чтобы вывезти то, что осталось. Но если строителей обяжут, они могут и раньше начать. Поэтому будем охранять дом», - поделился с ИА «Город55» Степан Суворов.