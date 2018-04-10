Борис Ушерович рассказал о развитии переходов на Российско-китайской границе

Posted 10 апреля 2018,, 08:49
Published 10 апреля 2018,, 08:49
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Основное внимание в построении транспортных путей сообщения при внешнеторговых отношениях с самой крупной азиатской страной — Китаем — направлено на пограничный переход Махалино-Хуньчунь. Вес этому участку добавляет близость к дальневосточным портам. Борис Ушерович отметил, что модернизация именно этого перехода поможет в полной мере обеспечить транзитные перевозки и способствует росту объемов транспортировки грузов между странами в максимально короткие сроки.
ОАО «Дальгипротранс», входящий в ГК 1520, взялся за проект «Новая железнодорожная линия Камышовая — Хуньчунь» еще в 1992 году. В то время эта линия еще не существовала, и перехода между Россией и Китаем не было.
По словам Бориса Ушеровича, предполагалось, что объем грузоперевозок по этой линии составит 3 миллиона тонн в год. Строительство стартовало в 1996 году, а первый груз по переходу пересек границу только в 2000 году. За первые 4 года было транспортировано более 40 тысяч тонн грузов. С 2004 года передвижение через переход остановлено. Подвела управляющая компания, которая не выполнила свои обязательства.
Начиная с 2011 года, ОАО «РЖД» приобрело инфраструктуру пограничного перехода, что стало новым этапом в развитии транспортных коридоров, проходящих через территорию России. Компания Ушеровича получила возможность наладить логистические маршруты для доставки международных грузов. В 2012 году возобновилось движение поездов. В то же время был составлен план по поэтапной модернизации линии Махалино — Камышовая — Хуньчунь. В 2014 году было поручено проектирование, и компания взялась за дело.
Борис Ушерович отмечает, что главный минус 10-летнего простоя — несоответствие текущим требованиям, предъявляемым к организации железнодорожного пункта пропуска. За 10 лет нормы значительно изменились, поэтому подрядчику пришлось действовать оперативно. После модернизации по составленным проектам удастся увеличить пропускную способность пограничного перехода в 4 раза. В данном проекте предусмотрены четкие этапы строительства и реконструкции станции Камышовая. Главная цель заключается в обеспечении эффективных перевозок по российской колее 1520. Также особое внимание уделено инженерным инфраструктурам, включая строительство водозабора и трансформаторной подстанции.
Дополнительно в задание включены строительные работы на перегоне Камышовая — Граница с Китаем. Особое внимание уделено организации перевозок по китайской колее 1435 с возможностью перегрузки грузов с китайских вагонов в российские и наоборот.
Наконец, проект включает в себя реконструкцию пункта пропуска Махалино в соответствии с техническими требованиями государственных контрольных органов. Силами специалистов будет возведен современный стационарный инспекционно-досмотровый комплекс.
Реализация проекта приведет к значительному увеличению грузооборота между Россией и Китаем. По прогнозам, примерный объем перевозимых грузов составит около 7,6 млн тонн в год.
Кроме того, проект предусматривает строительство терминально-складского комплекса. Он будет включать в себя склад, контейнерную площадку и площадку для перегрузки тяжеловесных грузов. Объем таких грузов может увеличиться до 1,9 млн тонн в год.
В феврале 2018 года ГК 1520 закончила проектно-изыскательские работы для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Сейчас проект представлен для рассмотрения в Центральное учреждение экспертизы проектной документации ОАО «РЖД».