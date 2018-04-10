Борис Ушерович рассказал о развитии переходов на Российско-китайской границе

По словам Бориса Ушеровича, предполагалось, что объем грузоперевозок по этой линии составит 3 миллиона тонн в год. Строительство стартовало в 1996 году, а первый груз по переходу пересек границу только в 2000 году. За первые 4 года было транспортировано более 40 тысяч тонн грузов. С 2004 года передвижение через переход остановлено. Подвела управляющая компания, которая не выполнила свои обязательства.