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Posted 7 марта 2018, 15:57

Published 7 марта 2018, 15:57

Modified 14 декабря 2023, 15:50

Updated 14 декабря 2023, 15:50

Новые купюры в 200 и 2000 рублей можно «оживить» через мобильное приложение

7 марта 2018, 15:57
Государственная компания «Госзнак» выпустила приложение «Банкноты 2017».

Предназначено она для проверки подлинности новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. Приложение доступно для Android, версия для iOS появится в ближайшее время.

Приложение не только проверит банкноты на наличие защитных элементов, но и позволит больше узнать о дизайне новых денег, сообщает пресс-служба АО Госзнак.

Чтобы проверить купюру нужно навести на нее камеру смартфона, и нажать кнопку «Проверить». При этом пользователь может увидеть анимированную картинку с помощью технологий дополненной реальности.

Так на лицевой стороне 2000-тысячной купюры под мостом на остров Русский проплывут корабли, а на нем поедут машины. На оборотной стороне можно увидеть анимированный космодром Восточный в окружении планет.

Чтобы проверить купюру, пользователь должен навести камеру с двух сторон. Приложение самостоятельно определит, есть ли признаки подделки.

В дополнительном разделе со справкой есть перечень защитных признаков.

Источник: ИА "Город55"

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