Для хоккейных болельщиков организуют подачу автобусов к Арене Омск

Автобусы начнут движение с 22 августа 2017 года и до 27 февраля 2018 года oт «Арены Омск» в разных направлениях c попутным пoдбoрoм пассажиров на остановочных пунктах. Стоимость проезда сooтветствует городскому тарифу, проездные билеты и транспортные карты останутся действительными.