Реально сменить профессию после 10 лет работы по другой специальности?

Полная перезагрузка рода деятельности.
Нередки случаи, когда человек, десятки лет работавший по одной специальности, вдруг решает, что настало время кардинальных перемен. Кому-то становится тесно в рамках своей профессии, кто-то ощущает утрату ее актуальности или недоволен заработком. Вполне логично, что отказываться от стабильности во имя неясных перспектив, решение не из легких. Но так ли призрачны и малы возможности работника с многолетним опытом, даже если новая специальность далека от того, чем он занимался прежде. Факты говорят сами за себя – низкий уровень безработицы в городе, пропорциональное соотношение вакантных мест и количества соискателей, доказывает, что жители Омска не боятся менять профессию, подстраиваясь под актуальные запросы рынка труда.
Кем хотят быть зрелые специалисты и что для этого требуется
Анализ базы объявлений о работе в Омске, даже беглый обзор вакансий, уже позволяет сделать определенные выводы. Во-первых, 82% работодателей не важен опыт соискателя. Из 12 189 предложений, всего в 2113 встречаются конкретные требования на этот счет. Во-вторых, у молодых специалистов, стаж которых не превышает 1-3-х лет, немало шансов получить работу в Омске – 40% вакансий, где вообще говорится о продолжительности опыта, открыты именно для тех, кто только начинает свою карьеру в той или иной сфере. В-третьих, лидирующими в списке отраслей с наибольшим количеством открытых предложений, являются следующие:
— производство;
— IT компьютеры, Интернет;
— торговля и продажи;
— строительство;
— медицина и фармацевтика.
Данная информация может помочь отбросить все сомнения и решиться на то, чтобы снова попробовать себя в роли молодого специалиста. На каждую актуальную и популярную среди омичей профессию, приходится минимум один курс переподготовки. Жители нашего региона все больше отдают предпочтение прибыльным рабочим специальностям. Особенно востребованы машинисты буровой установки, операторы по добыче нефти и газа, каменщики, инженеры и техники с различной специализацией. Не меньшим спросом пользуются переводчики, библиотекари, педагоги (воспитатели) и работники сферы здравоохранения (врачи, акушеры, медсестры).
Почему не стоит бояться карьерных перемен
Анализ вакансий, представленных предприятиями и учреждениями Омской области в течение 2016 года, позволил управлению государственной службы занятости населения составить перечень наиболее востребованных профессий и специальностей в регионе. Этот список нужен для того, чтобы организация профессионального обучения в текущем году была грамотной и помогла жителям области выбрать правильный вектор деятельности. Когда точно знаешь, какие профессии востребованы на рынке труда и где можно пройти переквалификацию, решимость возрастает в разы. Уже не так страшно что-то менять и смена профессии, когда за спиной десятки лет опыта работы по другой специальности, кажется не таким уж рисковым делом.
Стабильность – это не всегда то, что приносит нам ощущение счастья и гармонии, часто человеку не хватает каких-то перемен, особенно это касается сферы деятельности. Работа, в идеале, должна быть источником не только дохода, а еще и вдохновения. Сменить род занятий и построить блестящую карьеру никогда не поздно. Главное, правильно использовать информацию, находящуюся в открытом доступе – сайт по поиску работы идеально подходит для изучения текущего положения дел на рынке труда конкретного города. Здесь можно найти интересующие вас вакансии в Омске, интересные материалы с рекомендациями и статистикой, позволяющей оценить уровень актуальности профессии и заработной платы по ней. Если вы грамотно подойдете к этому делу – переквалифицируетесь в специалиста, который сегодня востребован больше, чем тот, кем вы решили стать лет 10 назад, успех гарантирован.
На правах рекламы