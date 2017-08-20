Мэрия думает о перекрытии Любинского проспекта на 2 дня еженедельно

Прежде чем решать вопрос об ограничении движения на Любинском проспекте, необходимо изучить, насколько наполняемыми станут те пространства, которые там созданы. Пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Если наполнение будет мощным, то для обеспечения безопасности движение все же будет перекрываться. «Если на мероприятия в разные точки придут 10-15 человек, то зачем перекрывать улицу. Если же, людей будет много, то, конечно же, Ленина стоит перекрыть», - отметил Кормилец. Причем, как сказал замдиректора дептранспорта, специалистам департамента практика по перекрытию улицы Ленина уже знакома, как и определены пути объезда. Что касается количества парковочных мест, то, по словам Кормильца, дополнительных парковочных мест в центре города в резерве нет.