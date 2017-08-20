Мэрия думает о перекрытии Любинского проспекта на 2 дня еженедельно

Напомним, ранее ИА «Город55» сообщал, что в Омске стартовали два культурных проекта –
Основные мероприятия данных проектов проходят на Любинском проспекте, который стал, по мнению Анны Статвы, замминистра культуры Омской области, настоящим культурным центром притяжения города.
В течение двух дней – по субботам и воскресеньям – вплоть до конца сентября омичи могут приходить на Любинский и посещать близлежащие скверы, чтобы культурно отдохнуть, причем отдых этот рассчитан на семьи с детьми и молодежь.
Однако, тут же встает вопрос о безопасности отдыхающих омичей, ведь данные мероприятия, возможно, захотят посетить не один десяток горожан, поэтому и возникают вопросы об освобождении улицы Ленина от автомобильного транспорта, да и об увеличении парковочных мест тоже. Об этом на пресс-конференции, посвященной организации культурного отдыха омичей, говорил заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.
Прежде чем решать вопрос об ограничении движения на Любинском проспекте, необходимо изучить, насколько наполняемыми станут те пространства, которые там созданы. Пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Если наполнение будет мощным, то для обеспечения безопасности движение все же будет перекрываться. «Если на мероприятия в разные точки придут 10-15 человек, то зачем перекрывать улицу. Если же, людей будет много, то, конечно же, Ленина стоит перекрыть», - отметил Кормилец. Причем, как сказал замдиректора дептранспорта, специалистам департамента практика по перекрытию улицы Ленина уже знакома, как и определены пути объезда. Что касается количества парковочных мест, то, по словам Кормильца, дополнительных парковочных мест в центре города в резерве нет.
Источник: ИА "Город55"