К Земле стремительно приближается 4-километровый астероид Florence

Космическое агентство НАСА сообщает о приближении к нашей планете крупнейшего околоземного астероида Florence. Небесное тело пролетит мимо Земли 1 сентября 2017 года на расстоянии 4,4 миллиона миль (7 млн километров или около 18 расстояний Земля-Луна).
Размеры Florence по разным оценкам варьируются от 2,7 км до 4,4 км. Специалисты НАСА будут наблюдать за траекторией пролета астероида в рамках программы обнаружения и отслеживания небесных тел, находящихся в непосредственной близости от орбиты Земли.
Ожидается, что Florence станет отличным объектом для изучения с наземных радиолокационных систем наблюдения. Изображения планируется получать с РЛС Голдстоун в Калифорнии (Goldstone Solar System Radar) и в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико (National Science Foundation's Arecibo Observatory). Полученные данные позволят установить точные размеры астероида, а также составить карту поверхности высокого разрешения, на которой будут различимы объекты около 30 футов (10 метров).
Астероид Florence открыт в марте 1981 года в обсерватории Schelte «Bobby» Bus в Австралии. Назван в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910).
Пролет Florence мимо Земли в 2017 году станет самым близким к нашей планете с 1890 года. В следующий раз также близко астероид пролетит только в 2500 году. Небесное тело можно различить на небосклоне как объект 9-звездной величины (только аппаратное наблюдение). В конце августа и начале сентября Florence проследует через созвездия Козерога, Водолея и Дельфина.
Источник: ИА «Город55»