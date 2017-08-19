К Земле стремительно приближается 4-километровый астероид Florence

Астероид Florence открыт в марте 1981 года в обсерватории Schelte «Bobby» Bus в Австралии. Назван в честь сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820-1910).



Пролет Florence мимо Земли в 2017 году станет самым близким к нашей планете с 1890 года. В следующий раз также близко астероид пролетит только в 2500 году. Небесное тело можно различить на небосклоне как объект 9-звездной величины (только аппаратное наблюдение). В конце августа и начале сентября Florence проследует через созвездия Козерога, Водолея и Дельфина.