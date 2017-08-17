Город55
ГлавноеВсе новости

У омича на дороге забрали Nissan из-за 100-тысячного долга

17 августа 2017, 13:58
У омича на дороге забрали Nissan из-за 100-тысячного долга

Накануне, 6 августа сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов провели рейд «Неплательщик», направленный на выявление должников среди владельцев транспортных средств.

Одним из самых показательных результатов рейда стал арест автомобиля Nissan на пересечении улиц проспект Карла Маркса и площадь Серова. При проверке документов инспекторы установили, что владелец транспортного средства имеет крупную задолженность в размере 110 522 рублей.

Действуя согласно букве закона, сотрудники ДПС произвели арест иномарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Город#Общество
Подпишитесь
Директор ремонтировавшей казарму в Омске фирмы Дорофеев получил 8 лет колонии
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20