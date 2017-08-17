У омича на дороге забрали Nissan из-за 100-тысячного долга

Накануне, 6 августа сотрудники Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов провели рейд «Неплательщик», направленный на выявление должников среди владельцев транспортных средств.
Одним из самых показательных результатов рейда стал арест автомобиля Nissan на пересечении улиц проспект Карла Маркса и площадь Серова. При проверке документов инспекторы установили, что владелец транспортного средства имеет крупную задолженность в размере 110 522 рублей.
Действуя согласно букве закона, сотрудники ДПС произвели арест иномарки, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»