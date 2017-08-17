Город55
ГлавноеВсе новости

Соцсеть Одноклассники запустила новый сервис «Настроения»

17 августа 2017, 15:27
Активность пользователей выросла вдвое.

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый формат публикаций, который позволит пользователям поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением.

Новый сервис «Настроения» даст пользователям возможность установить статус с ярким фоном в ленте профиля, а также дополнить его собственным текстом. За время тестирования сервис набрал высокую популярность, в сутки в социальной сети публиковалось свыше 30 тысяч статусов с настроением. Ранее в «Одноклассниках» появилась возможность публикации заметок крупным шрифтом с добавлением к ним цветовых фонов. Эти два нововведения существенно увеличили активность пользователей.

Новый сервис позволяет пользователям поделиться одним из доступных настроений: «Хочу подарков», «Скучаю», «Счастлив», «Праздную» и другими. Для владельцев платной подписки «VIP-статус» доступен отдельный набор анимированных статусов. Отмечается, что чаще всего люди делятся положительными эмоциями: треть всех публикаций составляют статусы «Счастлив», следом расположился статус «Люблю».

Возможность создания заметок доступна пользователям как в десктопной, так и в мобильной версии социальной сети, вскоре эта возможность появится в приложениях «Одноклассники» для Android и iOS.



Фото: insideok.ru
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Технологии
Подпишитесь
Директор ремонтировавшей казарму в Омске фирмы Дорофеев получил 8 лет колонии
Еще несколько человек получили реальные сроки. Некоторые освобождены от наказания за истечением сроков давности.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20