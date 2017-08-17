Соцсеть Одноклассники запустила новый сервис «Настроения»

Социальная сеть «Одноклассники» запустила новый формат публикаций, который позволит пользователям поделиться с друзьями и подписчиками своим настроением.
Новый сервис «Настроения» даст пользователям возможность установить статус с ярким фоном в ленте профиля, а также дополнить его собственным текстом. За время тестирования сервис набрал высокую популярность, в сутки в социальной сети публиковалось свыше 30 тысяч статусов с настроением. Ранее в «Одноклассниках» появилась возможность публикации заметок крупным шрифтом с добавлением к ним цветовых фонов. Эти два нововведения существенно увеличили активность пользователей.
Новый сервис позволяет пользователям поделиться одним из доступных настроений: «Хочу подарков», «Скучаю», «Счастлив», «Праздную» и другими. Для владельцев платной подписки «VIP-статус» доступен отдельный набор анимированных статусов. Отмечается, что чаще всего люди делятся положительными эмоциями: треть всех публикаций составляют статусы «Счастлив», следом расположился статус «Люблю».
Возможность создания заметок доступна пользователям как в десктопной, так и в мобильной версии социальной сети, вскоре эта возможность появится в приложениях «Одноклассники» для Android и iOS.
Фото: insideok.ru
Источник: ИА «Город55»