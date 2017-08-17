Соцсеть Одноклассники запустила новый сервис «Настроения»

Новый сервис «Настроения» даст пользователям возможность установить статус с ярким фоном в ленте профиля, а также дополнить его собственным текстом. За время тестирования сервис набрал высокую популярность, в сутки в социальной сети публиковалось свыше 30 тысяч статусов с настроением. Ранее в «Одноклассниках» появилась возможность публикации заметок крупным шрифтом с добавлением к ним цветовых фонов. Эти два нововведения существенно увеличили активность пользователей.