Сотрудник «Альфа Капитал» предупредил о проблемах в ряде банков

Письменно предупреждение сотрудника «Альфа Капитал», которое он направил клиентам компании, названо нарушением конкуренции на финансовом рынке. Об этом пишет
Ранее СМИ сообщили о письме сотрудника «Альфа Капитал», которое он направил на адреса клиентов компании. В письме говорилось о нестабильном положении нескольких крупных банков в России. Были названы банк «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и МКБ. Клиентов как бы предупредили о рисках.
Позже пресс-служба «Альфа Капитал» опровергла сведения, изложенные в письме, назвав рассылку частным мнением аналитика компании.
Далее к истории подключилась Ассоциация российских банков (АРБ). Президент Гарегин Тосунян назвал письменное предупреждение от сотрудника «Альфа Капитала» клиентам компании «нарушением конкуренции на финансовом рынке». Так же он сказал, что требуется внести изменения в законы РФ для препятствия подобному впредь. Здесь ТАСС ссылается на сообщение пресс-службы АРБ.
«Такая информация явно нарушает конкуренцию на финансовом рынке, и, конечно же, в законодательной сфере должна быть прописана процедура по принятию мер в отношении недобросовестных конкурентов. Нужны меры воздействия как на законодательном уровне, так и на этическом уровне», - сказал Тосунян.
Глава АРБ призвал всех, кто связан с финансовым рынком, не провоцировать нервозность:
«Провоцировать нервозность на рынке и подталкивать клиентов банков к неадекватным действиям — не самая хорошая модель поведения. Клиенты не станут углубляться в детали, и это может быть стрессом для системы в целом»
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Источник: ИА «Город55»