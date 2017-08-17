Сотрудник «Альфа Капитал» предупредил о проблемах в ряде банков

«Такая информация явно нарушает конкуренцию на финансовом рынке, и, конечно же, в законодательной сфере должна быть прописана процедура по принятию мер в отношении недобросовестных конкурентов. Нужны меры воздействия как на законодательном уровне, так и на этическом уровне», - сказал Тосунян.