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Омичи стали зарабатывать больше 31 тысячи рублей в месяц

16 августа 2017, 14:05
Рост доходов.

Данные о макроэкономических показателях в области по итогам июля 2017 года опубликовал Омскстат. В представленных данных приведена информация о номинальной и реальной заработных платах жителей региона, а также о состоянии безработицы.

Согласно данным статистиков, за последние полгода заработная плата омичей увеличилась на 4553,9 рублей. Так, номинальная заработная плата по итогам июля составила 31308,5 рублей, в январе нынешнего года этот показатель находился на уровне 26754,6 рублей.

Что касается реальных заработных плат, то, относительно июля 2016 года, они увеличились на 1,8%.

Число безработных в сравнении с июлем прошлого года сократилось на 6,2%, относительно июня 2017 года этот показатель сократился на 6,1%.

Источник: ИА «Город55»

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