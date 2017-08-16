Акция «Добро пожаловать» — самое время стать клиентом Банка Акцепт

В рамках акции расчетные счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк открывает бесплатно, включая оформление пакета документов при открытии счета. Также бесплатно обслуживает рублевый счет первые 3 месяца после открытия, во второй и третий месяц – при соблюдении неснижаемого остатка на счете в размере 100 000 рублей в месяц.