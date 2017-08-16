Акция «Добро пожаловать» — самое время стать клиентом Банка Акцепт

Банк Акцепт продлил срок действия акции* «Добро пожаловать!» до конца 2017 года, в связи с тем, что акция вызвала большой интерес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В рамках акции расчетные счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк открывает бесплатно, включая оформление пакета документов при открытии счета. Также бесплатно обслуживает рублевый счет первые 3 месяца после открытия, во второй и третий месяц – при соблюдении неснижаемого остатка на счете в размере 100 000 рублей в месяц.
Необходимым условием участия в акции является подключение клиентом системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк».
Ждем новых клиентов - открывайте расчетный счет в Банке Акцепт и воспользуйтесь всеми преимуществами расчетно-кассового обслуживания банка!
* Сроки акции: 10 мая 2017 г. по 31 декабря 2017 г. Подробности по по телефону контакт-центра 8-800-100-27-37. АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
Источник: ИА «Город55»
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