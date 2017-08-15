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Соцсеть ВКонтакте запустила шоу с блогером Николаем Соболевым

15 августа 2017, 14:42
Премьера состоялась накануне.

Накануне в социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера шоу «Соболев Бомбит». В эфире программы видеоблогер Николай Соболев возит на такси звездных гостей и задает им вопросы из школьной программы.

Участником первого эпизода стал один из самых популярных технологических блогеров в России Wylsacom. Гостями следующих выпусков станут музыканты Мот и Егор Крид, а также блогеры Марьяна Ро, LizzzTV и Гесейн Гасанов.

Правильно отвечая на вопросы Николая Соболева, участники программы могут заработать до 49 тысяч рублей. Тем не менее, пассажиры выигрыш не получат, его обладателями станут пользователи, которые в сообществе «Соболев Бомбит» предложат самые оригинальные вопросы для викторины.

Ведущий проекта Николай Соболев заявил, что сегодня любой школьник может сходу перечислить все коды от какой-либо видеоигры, но затруднится назвать хотя бы трех композиторов, отметив, что шоу покажет, как с вопросами школьной программы справятся звездные гости.

Выпуски шоу будут выходить раз в неделю, всего запланировано 12 эпизодов. Производством проекта занялось агентство WildJam, а автомобиль для съемок предоставил генеральный спонсор программы «Яндекс.Такси».

Фото: скриншот с видео
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Технологии
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