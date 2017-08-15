Соцсеть ВКонтакте запустила шоу с блогером Николаем Соболевым

Правильно отвечая на вопросы Николая Соболева, участники программы могут заработать до 49 тысяч рублей. Тем не менее, пассажиры выигрыш не получат, его обладателями станут пользователи, которые в сообществе « Соболев Бомбит » предложат самые оригинальные вопросы для викторины.