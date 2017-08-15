Соцсеть ВКонтакте запустила шоу с блогером Николаем Соболевым

Накануне в социальной сети «ВКонтакте» состоялась премьера шоу «Соболев Бомбит». В эфире программы видеоблогер Николай Соболев возит на такси звездных гостей и задает им вопросы из школьной программы.
Участником первого эпизода стал один из самых популярных технологических блогеров в России Wylsacom. Гостями следующих выпусков станут музыканты Мот и Егор Крид, а также блогеры Марьяна Ро, LizzzTV и Гесейн Гасанов.
Правильно отвечая на вопросы Николая Соболева, участники программы могут заработать до 49 тысяч рублей. Тем не менее, пассажиры выигрыш не получат, его обладателями станут пользователи, которые в сообществе «
Ведущий проекта Николай Соболев заявил, что сегодня любой школьник может сходу перечислить все коды от какой-либо видеоигры, но затруднится назвать хотя бы трех композиторов, отметив, что шоу покажет, как с вопросами школьной программы справятся звездные гости.
Выпуски шоу будут выходить раз в неделю, всего запланировано 12 эпизодов. Производством проекта занялось агентство WildJam, а автомобиль для съемок предоставил генеральный спонсор программы «Яндекс.Такси».
Фото: скриншот с видео
Источник: ИА «Город55»