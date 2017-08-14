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Столб с проводами упал на автобус на мосту в Омске

14 августа 2017, 13:43
Столб с проводами упал на автобус на мосту в Омске

В настоящий момент, как ранее сообщала редакция ИА «Город55», в районе Ленинградской площади и одноименного моста наблюдается сильнейшая пробка.

Как выяснилось, причин две: одна, стандартная, из-за перекрытия улицы Ленина, вторая – срочная – в начале Ленинградского моста упал столб с проводами контактной сети.


Причем, как сообщают очевидцы, опора рухнула на автобус, проезжавший в тот момент мимо. По предварительной информации, пострадавших нет.


Согласно сервиса Яндекс.Пробки затор полностью обездвижил улицу Масленникова, проспект Маркса, а также Ленинградский мост.



Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»

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