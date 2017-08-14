Столб с проводами упал на автобус на мосту в Омске

В настоящий момент, как ранее сообщала редакция ИА «Город55», в районе Ленинградской площади и одноименного моста наблюдается
Как выяснилось, причин две: одна, стандартная, из-за перекрытия улицы Ленина, вторая – срочная – в начале Ленинградского моста упал столб с проводами контактной сети.
Причем, как сообщают очевидцы, опора рухнула на автобус, проезжавший в тот момент мимо. По предварительной информации, пострадавших нет.
Согласно сервиса Яндекс.Пробки затор полностью обездвижил улицу Масленникова, проспект Маркса, а также Ленинградский мост.