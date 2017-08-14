Громадные скидки до 25% на всё - в «Сибириаде» и «Планета Холидей»!

Скидки до 25% на все товары действуют в супермаркетах «Сибириада» и «Планета Холидей».
Воспользоваться скидкой* можно только при наличии дисконтной карты и только в магазинах по указанным адресам.
Торопитесь! Срок действия акции: до 31.08.2017г.
Скидка не распространяется на другие акции, а также на алкогольную продукцию и табачные изделия.
Карту можно приобрести на кассах в магазинах за 10 рублей, если Вы - пенсионер (при предъявлении удостоверения); за 50 рублей при сумме единоразовой покупки 500 рублей и 100 рублей при меньшей сумме покупки.
*Действует до 31.08.17 только при наличии дисконтной карты. Скидка не распространяется на другие акции, а также на алкоголь и табак. Подробности в магазинах.
Источник: ИА «Город55»
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