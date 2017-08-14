19-летняя омичка стала лицом модного журнала

В социальной сети Instagram журнал StyleDelo опубликовал обложку августовского выпуска, на которой Полина Никитина запечатлена в светлом платье. «Нежная летняя oбложка последнего летнего месяца: воздушная и лeгкая, чтобы отпускать все проблемы бытия и быть в крaсоте гармонии мира», - гласит подпись к снимку