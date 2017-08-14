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19-летняя омичка стала лицом модного журнала

14 августа 2017, 09:15
Модель попала на обложку.

Омская модель, 19-летняя Полина Никитина, в Париже приняла участие в съемках для журнала, посвященного моде, StyleDelo.

В социальной сети Instagram журнал StyleDelo опубликовал обложку августовского выпуска, на которой Полина Никитина запечатлена в светлом платье. «Нежная летняя oбложка последнего летнего месяца: воздушная и лeгкая, чтобы отпускать все проблемы бытия и быть в крaсоте гармонии мира», - гласит подпись к снимку


Кроме того, фотографию омской модели в соцсети Instagram опубликовал французский модный дом Lyubov.


Отметим, 19-летняя Полина Никитина, обучающаяся в ОмГУПСе, ранее принимала участие в фотосессиях для журналов Vogue, Milk, All about wedding и других.


Верхнее фото: vk.com/id61161914

Фото в тексте: instagram.com/styledelomagazine и instagram.com/lyubovparis
Источник: ИА «Город55»

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