Омичи едут в лес по грибы, а находят медведей

Тихая охота не так спокойна, как может показаться изначально. Грибников в лесу поджидают клещи и дикие звери. И еще не ясно, что опасней . Звери с людьми также не рады встречи, как и человек с ними. А вот клещи — те стараются выйти с нами на контакт при малейшей возможности. И если вы не привиты от клещевого энцефалита, то грибы могут встать в копеечку.