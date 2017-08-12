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Омичи едут в лес по грибы, а находят медведей

12 августа 2017, 09:09
В Омском регионе конец лета, а значит пора грибов находится в самой активной стадии. Август считается самым грибным месяцем.

Тихая охота не так спокойна, как может показаться изначально. Грибников в лесу поджидают клещи и дикие звери. И еще не ясно, что опасней. Звери с людьми также не рады встречи, как и человек с ними. А вот клещи — те стараются выйти с нами на контакт при малейшей возможности. И если вы не привиты от клещевого энцефалита, то грибы могут встать в копеечку.

Насчет зверей, здесь главная опасность исходит от медведей, рысей, волков и кабанов. Советов, как уцелеть и не получить травмы от контактов с ними, множество. Но лучший совет один — будьте от них как можно дальше. Кстати, оказывается, при встрече с медведем, худший вариант развития событий, это бежать от него, а лучший — смотрите здесь.

Далее, противопожарная и экологическая безопасность. Не забывайте, что вы в лесу гости. Не мусорите, не жгите костры, и вообще старайтесь оставить в лесу все так, как было до вас. За исключением срезанных грибов и собранных ягод. Их можете забрать с собой.

Что еще? Помните, откуда пришли с корзиной. А если забыли, то не паникуйте и старайтесь дозвониться (или докричаться) до «большой земли». Если не получается, вспомните астрономию и навыки выживания в дикой природе. Выходите обратно по солнцу, или по звездам. Прихватите с собой компас, сухой паек, воду и медикаменты на всякий случай. Езжайте с хорошими попутчиками, которые вас не бросят в случае чего.

Да, и самое главное — прежде, чем ехать за грибами, прочитайте статью редакции ИА «Город55». Секреты грибных мест Омской области мы подготовили специально для наших читателей.


Источник: ИА «Город55»

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