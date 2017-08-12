Омичи едут в лес по грибы, а находят медведей

Тихая охота не так спокойна, как может показаться изначально. Грибников в лесу поджидают клещи и дикие звери. И еще не ясно, что
Насчет зверей, здесь главная опасность исходит от медведей, рысей, волков и кабанов. Советов, как уцелеть и не получить травмы от контактов с ними, множество. Но лучший совет один — будьте от них как можно дальше. Кстати, оказывается, при встрече с медведем, худший вариант развития событий, это бежать от него, а лучший —
Далее, противопожарная и экологическая безопасность. Не забывайте, что вы в лесу гости. Не мусорите, не жгите костры, и вообще старайтесь оставить в лесу все так, как было до вас. За исключением срезанных грибов и собранных ягод. Их можете забрать с собой.
Что еще? Помните, откуда пришли с корзиной. А если забыли, то не паникуйте и старайтесь дозвониться (или докричаться) до «большой земли». Если не получается, вспомните астрономию и навыки выживания в дикой природе. Выходите обратно по солнцу, или по звездам. Прихватите с собой компас, сухой паек, воду и медикаменты на всякий случай. Езжайте с хорошими попутчиками, которые вас не бросят в случае чего.
Да, и самое главное — прежде, чем ехать за грибами, прочитайте статью редакции ИА «Город55».
Источник: ИА «Город55»