Возможные суммы увеличения пенсии прокомментировал ПФР

Сотрудники отделений пенсионного фонда отмечают участившиеся в последнее время обращения граждан по поводу перерасчета пенсии. Основанием этих обращений пенсионеры указывают появившиеся в сети интернет сообщения о «надбавке к пенсии по несколько тысяч рублей за детей, который родились в Советском Союзе».