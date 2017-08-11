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Возможные суммы увеличения пенсии прокомментировал ПФР

11 августа 2017, 18:25
Официальное заявление фонда.

Сотрудники отделений пенсионного фонда отмечают участившиеся в последнее время обращения граждан по поводу перерасчета пенсии. Основанием этих обращений пенсионеры указывают появившиеся в сети интернет сообщения о «надбавке к пенсии по несколько тысяч рублей за детей, который родились в Советском Союзе».

В редакцию ИА «Город55» пришло письмо от Омского отделения ПФР, в котором официально сообщается, что вся информация, распространяемая по Интернету, «заведомо ложная и не соответствует законным правилам перерасчета».

Пенсионный фонд Российской Федерации:


«Такое понятие как перерасчет пенсии, действительно, существует, но приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров».

На сайте Пенсионного фонда можно получить все сведения по перерасчетам пенсии – в соответствующем разделе: www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet.




Памятка предоставлена Омским отделением Пенсионного фонда России. В памятке указаны возможные суммы увеличения пенсии с учетом нестраховых периодов.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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