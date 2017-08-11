Возможные суммы увеличения пенсии прокомментировал ПФР

Сотрудники отделений пенсионного фонда отмечают участившиеся в последнее время обращения граждан по поводу перерасчета пенсии. Основанием этих обращений пенсионеры указывают появившиеся в сети интернет сообщения о «надбавке к пенсии по несколько тысяч рублей за детей, который родились в Советском Союзе».
В редакцию ИА «Город55» пришло письмо от Омского отделения ПФР, в котором официально сообщается, что вся информация, распространяемая по Интернету, «заведомо ложная и не соответствует законным правилам перерасчета».
Пенсионный фонд Российской Федерации:
«Такое понятие как перерасчет пенсии, действительно, существует, но приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров».
На сайте Пенсионного фонда можно получить все сведения по перерасчетам пенсии – в соответствующем разделе: www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet.
Памятка предоставлена Омским отделением Пенсионного фонда России. В памятке указаны возможные суммы увеличения пенсии с учетом нестраховых периодов.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"