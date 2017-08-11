Особо опасный ДНК-содержащий вирус распространяется по Омской области

Меры профилактики:



1. В случае обнаружения павших животных и возникновении подозрения на заболевание кабанов африканской чумой НЕМЕДЛЕНО сообщить специалистам Главного управления ветеринарии Омской области.

2. Оказывать содействие ветеринарной службе в отборе патматериала и утилизации трупов животных в соответствии с установленными требованиями. Либо, соблюдая правила безопасности, самим отобрать патматериал и утилизировать трупы путем сжигания. Останки обработать хлорной известью и закопать на глубину, недоступную для домашних и диких животных. Все пробы предоставить в районную ветстанцию.

3. Проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов.

4. Уничтожать внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу, способом, не допускающим их растаскивание дикими и домашними животными - сжигание.

5. Разделку туш добываемых животных осуществлять в местах, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.

6. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных (препараты с содержанием активного хлора не менее 5 %, но лучше использовать специальные дезинфицирующие средства: Дезконтен, Теотропин Р+, Хлорамин Б, РусДез-Универсал 50 и др.).

7. При транспортировке туш добытых кабанов до мест разделки использовать водонепроницаемые ёмкости в целях недопущения попадания крови или естественных выделений животных на землю или различные поверхности транспортных средств.

8. По завершении охоты и разделки туш кабанов проводить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, верёвок и других приспособлений с использованием препаратов, указанных в пункте 6.

9. Транспортировку продукции охоты осуществлять в одноразовой непроницаемой таре (полиэтиленовые мешки) в целях недопущения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т.д. Для транспортировки использовать только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками.

10. Не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса и субпродуктов от добытых кабанов, в корм свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами, указанными в пункте 6.

11. При осуществлении охоты не оставлять на земле остатки пищи.

12. После охоты выстирать одежду горячей водой с температурой не менее 70-80 градусов или прогреть ее при такой же температуре (утюг, баня) и избегать любого контакта с домашними свиньями.