Особо опасный ДНК-содержащий вирус распространяется по Омской области

Африканская чума свиней - особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних свиней и диких кабанов, характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Африканская чума свиней не представляет опасности для человека, но наносит огромный экономический ущерб сельскому хозяйству.
Возбудитель - ДНК-содержащий вирус семейства Asfarviridae, рода Asfivirus, очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней - в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. Устойчив к влиянию окружающей среды. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.
Пути передачи инфекции: выделение больных животных; использование в корм необезвреженных столовых отходов. Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты. Переносчиком вируса в странах, стационарно-неблагополучных по африканской чуме свиней, являются клещи рода Ornithodoros (O.mubata – в Африке, О.erraticus – в Европе), которые заражаются от инфицированных животных. В организме клещей вирус может сохраняться многие годы и передаваться потомству трансовариально. В связи с большой продолжительностью жизни клещей (в среднем 10-12 лет) возникший очаг вируса может существовать неопределенно долгое время без повторных заносов вируса.
Клинические признаки: животные лежат, вяло поднимаются и передвигаются, быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. Кожа в области ушей, глаз, подчелюстного пространства, груди, живота, конечностей, половых органов багрово-синего цвета с множественными кровоизлияниями. Иногда отмечают расстройство пищеварения: запор или понос с примесью крови, гнойные выделения из глаз, отечное воспаление в области глотки, истощение. У кабанов болезнь зачастую протекает субклинически, они являются вирусоносителями.
Для человека вирус не опасен. Самая большая опасность этого заболевания состоит в следующем:
все свинопоголовье хозяйства, куда проникает вирус, погибает;
отсутствуют вакцины и медикаменты, предохраняющие от этого заболевания;
огромные экономические потери в связи с тем, что при заболевании свиней африканской чумой уничтожаются не только больные животные, но и те, которые были с ними в контакте.
Меры профилактики:
1. В случае обнаружения павших животных и возникновении подозрения на заболевание кабанов африканской чумой НЕМЕДЛЕНО сообщить специалистам Главного управления ветеринарии Омской области.
2. Оказывать содействие ветеринарной службе в отборе патматериала и утилизации трупов животных в соответствии с установленными требованиями. Либо, соблюдая правила безопасности, самим отобрать патматериал и утилизировать трупы путем сжигания. Останки обработать хлорной известью и закопать на глубину, недоступную для домашних и диких животных. Все пробы предоставить в районную ветстанцию.
3. Проводить обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу добытых кабанов.
4. Уничтожать внутренности добытых кабанов, шкуры и другие побочные продукты охоты, не используемые в пищу, способом, не допускающим их растаскивание дикими и домашними животными - сжигание.
5. Разделку туш добываемых животных осуществлять в местах, где полы и стены помещений, предназначенных для разделки туш добытых животных, позволяют проводить неоднократную мойку и дезинфекцию.
6. Осуществлять дезинфекцию транспортных средств и приспособлений, используемых для перевозки туш добытых животных (препараты с содержанием активного хлора не менее 5 %, но лучше использовать специальные дезинфицирующие средства: Дезконтен, Теотропин Р+, Хлорамин Б, РусДез-Универсал 50 и др.).
7. При транспортировке туш добытых кабанов до мест разделки использовать водонепроницаемые ёмкости в целях недопущения попадания крови или естественных выделений животных на землю или различные поверхности транспортных средств.
8. По завершении охоты и разделки туш кабанов проводить дезинфекцию рук, обуви, ножей, топоров, верёвок и других приспособлений с использованием препаратов, указанных в пункте 6.
9. Транспортировку продукции охоты осуществлять в одноразовой непроницаемой таре (полиэтиленовые мешки) в целях недопущения контаминации транспортных средств и одежды кровью, мясным соком и т.д. Для транспортировки использовать только багажные отделения транспортных средств, днище которых оборудовано резиновыми или пластиковыми корытоподобными ковриками.
10. Не допускать использование воды, в которой проводилась мойка мяса и субпродуктов от добытых кабанов, в корм свиньям и другим домашним животным. Перед утилизацией такую воду необходимо подвергать кипячению в течение не менее 5 минут или обеззараживанию химическими средствами, указанными в пункте 6.
11. При осуществлении охоты не оставлять на земле остатки пищи.
12. После охоты выстирать одежду горячей водой с температурой не менее 70-80 градусов или прогреть ее при такой же температуре (утюг, баня) и избегать любого контакта с домашними свиньями.
При обнаружении трупа или отстреле дикого кабана с признаками АЧС необходимо немедленно сообщить об этом в Главное управление ветеринарии Омской области по телефонам «горячей линии»: 8 (3812) 53-46-79; 53-29-21; 53-23-19, либо в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области по телефону «горячей линии»: 8 (3812) 35-72-65.
Информация предоставлена пресс-службой Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Источник: ИА «Город55»