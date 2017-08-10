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Под Омском атаковали пассажирский поезд

10 августа 2017, 11:58
Группа подростков.

Сотрудник станции Сыропятское сообщил в дежурную часть Омского линейного управления МВД России, что трое подростков «обкидали» пассажирский поезд камнями.


Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли 13-14-летних нарушителей, которые признались, что искали, чем занять свой досуг, и решили прогуляться до станции.

По пути мальчишки нарвали яблок, которые использовали в качестве «снарядов» для «обстрела» пассажирского поезда, проходящего мимо.


Причиной хулиганской выходки послужила скука и неорганизованный досуг школьников.


На первый взгляд, невинная забава подростков могла привести к трагическим последствиям, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.


Источник: ИА «Город55»

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