Под Омском атаковали пассажирский поезд

Сотрудник станции Сыропятское сообщил в дежурную часть Омского линейного управления МВД России, что трое подростков «обкидали» пассажирский поезд камнями.
Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли 13-14-летних нарушителей, которые признались, что искали, чем занять свой досуг, и решили прогуляться до станции.
По пути мальчишки нарвали яблок, которые использовали в качестве «снарядов» для «обстрела» пассажирского поезда, проходящего мимо.
Причиной хулиганской выходки послужила скука и неорганизованный досуг школьников.
На первый взгляд, невинная забава подростков могла привести к трагическим последствиям, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Источник: ИА «Город55»