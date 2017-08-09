Туристы из Омска подхватили опасный вирус на отдыхе в Турции

На турецких курортах распространяется опасный вирус, от которого нет вакцины. Высокая температура, жуткие волдыри на теле, затрудненное дыхание, слезающие с пальцев ногти и обезвоживание организма – вот основные симптомы вируса Коксаки. Заразиться им можно через грязные овощи, воду и воздушно-капельным путем, имеет тяжелую форму в виде герпетической ангины.