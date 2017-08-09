Туристы из Омска подхватили опасный вирус на отдыхе в Турции

На турецких курортах распространяется опасный вирус, от которого нет вакцины. Высокая температура, жуткие волдыри на теле, затрудненное дыхание, слезающие с пальцев ногти и обезвоживание организма – вот основные симптомы вируса Коксаки. Заразиться им можно через грязные овощи, воду и воздушно-капельным путем, имеет тяжелую форму в виде герпетической ангины.
В видеосюжете журналисты РЕН-ТВ рассказывают, что об этом вирусе уже известно во многих городах России: Тверь, Москва, Калуга и Омск, — однако, точного количества пострадавших пока нет.
Среди тех, для кого турецкий отдых оказался вредным для здоровья есть и омич Сергей, по словам которого «сначала они отдыхали всей семьей, а потом все вместе лечились от тяжелых симптомов вируса».
Российские санитарные врачи открыли горячую линию, где ждут звонков от пострадавших, чтобы установить масштабность данной проблемы.
В пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора редакции ИА «Город55» сообщили, что официально зарегистрированных случаев заболеваемости данным видом вируса в Омске нет.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"