Тест: Какой вы киногерой?

Совершенствование технологий меняет наше представление о реальном мире и делает экранные образы фантастическими. Главные герои высокотехнологичных кинокартин предстают перед нами в роли гениальных изобретателей, хакеров, роботов и киборгов, а то и вовсе искусственного интеллекта, поработившего человечество.
Не знаете, к какому из них относится ваш герой?
В честь открытия первого в Сибири 4G-кинотеатра в Омске компания Tele2 и Город55 подготовили тест на тему отношений человека и прогрессивных технологий.
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Источник: ИА «Город55»