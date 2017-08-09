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Тест: Какой вы киногерой?

9 августа 2017, 10:14
Тест: Какой вы киногерой?

Совершенствование технологий меняет наше представление о реальном мире и делает экранные образы фантастическими. Главные герои высокотехнологичных кинокартин предстают перед нами в роли гениальных изобретателей, хакеров, роботов и киборгов, а то и вовсе искусственного интеллекта, поработившего человечество.

Не знаете, к какому из них относится ваш герой?

В честь открытия первого в Сибири 4G-кинотеатра в Омске компания Tele2 и Город55 подготовили тест на тему отношений человека и прогрессивных технологий.

Пройдите этот тест от Tele2 и Город55 и узнайте с каким персонажем вам стоит себя отождествлять. Если проще – то что же вы за киногерой?


Источник: ИА «Город55»

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