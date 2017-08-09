Мужчина прокатил младенца на BMW, высунув его на скорости из окна

Позже некоторые СМИ Красноярского края сообщили, что неадекватный экстремал найден и задержан. Чему, к слову, весьма рады в социальных сетях. Границы риска в данном случае явно превышены и вопрос тянет на более серьезные последствия, чем простое осуждение в Интернете.