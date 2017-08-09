Мужчина прокатил младенца на BMW, высунув его на скорости из окна

Экстремал, житель Красноярска, попал под внимание правоохранительных органов после серии неадекватных поступков с младенцем. На видеоролике, который был размещен первоначально в соцсети, мужчина, сидя за рулем автомобиля, выставляет младенца в окно водительской двери и далее начинает разгон.
Ранее также в социальных сетях был опубликован снимок, где мужчина держит младенца за ногу, стоя на краю крыши высотного дома.
Накануне, 8 августа, пресс-служба Следственного управления СКРФ по Красноярскому краю опубликовало сообщение, что по факту размещения вышеуказанных фото- и видеоматериалов, где «неустановленный мужчина» совершает опасные манипуляции с грудным младенцем, начата проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Полиции дано поручение установить личность мужчины.
Позже некоторые СМИ Красноярского края сообщили, что неадекватный экстремал найден и задержан. Чему, к слову, весьма рады в социальных сетях. Границы риска в данном случае явно превышены и вопрос тянет на более серьезные последствия, чем простое осуждение в Интернете.