Город55
ГлавноеВсе новости

Мужчина прокатил младенца на BMW, высунув его на скорости из окна

9 августа 2017, 07:28
Видео изучают следователи.

Экстремал, житель Красноярска, попал под внимание правоохранительных органов после серии неадекватных поступков с младенцем. На видеоролике, который был размещен первоначально в соцсети, мужчина, сидя за рулем автомобиля, выставляет младенца в окно водительской двери и далее начинает разгон.

Ранее также в социальных сетях был опубликован снимок, где мужчина держит младенца за ногу, стоя на краю крыши высотного дома.


Накануне, 8 августа, пресс-служба Следственного управления СКРФ по Красноярскому краю опубликовало сообщение, что по факту размещения вышеуказанных фото- и видеоматериалов, где «неустановленный мужчина» совершает опасные манипуляции с грудным младенцем, начата проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего. Полиции дано поручение установить личность мужчины.

Позже некоторые СМИ Красноярского края сообщили, что неадекватный экстремал найден и задержан. Чему, к слову, весьма рады в социальных сетях. Границы риска в данном случае явно превышены и вопрос тянет на более серьезные последствия, чем простое осуждение в Интернете.


Видео: 7 канал Красноярск
Фото: соцсети
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#Шок#Общество#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20