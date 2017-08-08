Самую красивую и спортивную девушку выбрали в Омске



Участницами состязания стали обычные девушки, а не профессиональные спортсменки. Девушек готовили к этому событию 2 месяца, во время которых они активно занимались спортом, следили за своим питанием и учились вести себя на сцене, шили платья и купальники. Наставниками выступили неоднократный призер чемпионатов Сибири и многократный абсолютный чемпион Эдуард Гаспарян и призерка чемпионата омской области Марина Власова.