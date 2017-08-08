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Самую красивую и спортивную девушку выбрали в Омске

8 августа 2017, 17:18
«Мисс Sport &amp; Beauty Siberia 2017».

В Омске завершился конкурс красоты и спорта «Мисс Sport & Beauty Siberia 2017». Двадцать красавиц боролись за звание абсолютной победительницы конкурса и корону ручной работы.


Участницами состязания стали обычные девушки, а не профессиональные спортсменки. Девушек готовили к этому событию 2 месяца, во время которых они активно занимались спортом, следили за своим питанием и учились вести себя на сцене, шили платья и купальники. Наставниками выступили неоднократный призер чемпионатов Сибири и многократный абсолютный чемпион Эдуард Гаспарян и призерка чемпионата омской области Марина Власова.


Категория до 164 см
№ 3. Перминова Марина
№ 2. Суворова Юлия
№ 1. Долматова Ирина

Категория 164+
№3 Котюргина Анастасия
№2 Шарапкова Елена
№1 Филимонова Дарья

Дарья Филимонова стала абсолютной чемпионкой и получила главную корону.



Источник: ИА «Город55»

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