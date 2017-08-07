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Фура разнесла в щепки ВАЗ на омской трассе, чудом никто не погиб

7 августа 2017, 17:09
Фото с места аварии.

На трассе Омск-Челябинск недалеко от села Поповка произошло ДТП, в котором автомобиль ВАЗ, выехав на встречную полосу движения, попал под колеса фуры.


Фотографии с места происшествия появились сегодня в группе ЧП Омск.



Судя по комментариям, водитель ВАЗа не заметил припаркованную на обочине машину, стоящую с включенными аварийными огнями. Мужчина, уходя от столкновения с припаркованной машиной, задел корпус автомобиля по касательной и вылетел на встречку, где угодил под колеса фуры.


Грузовик буквально раздавил ВАЗ, превратив его в груду металлолома. Фура срезала крышу и «перемолола» корпус автомобиля.


Как сообщила девушка в комментариях, назвавшись сестрой водителя искореженной машины, ее брат жив, и это настоящее чудо. Многие ее поддержали, согласившись, что водитель действительно «родился в рубашке», раз не пострадал в такой страшной аварии.


Фото: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

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