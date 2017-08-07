Фура разнесла в щепки ВАЗ на омской трассе, чудом никто не погиб



Как сообщила девушка в комментариях, назвавшись сестрой водителя искореженной машины, ее брат жив, и это настоящее чудо. Многие ее поддержали, согласившись, что водитель действительно «родился в рубашке», раз не пострадал в такой страшной аварии.