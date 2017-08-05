Голая девушка прогулялась у мэрии Омска на День города 18+

Обнаженная гражданка лучезарно улыбается мужчине. Со всех сторон парочки — толпа людей, некоторые снимают бесстыдницу на камеры смартфонов. Рядом с девушкой находится человек в форме сотрудника правопорядка, в руках у него рация. Видимо, меры будут приняты в ближайшие несколько минут.