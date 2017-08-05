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Голая девушка прогулялась у мэрии Омска на День города 18+

6 августа 2017, 01:02
Вот так...

В Омске на День города не обошлось без экстрима. Голую девушку в толпе людей заметили напротив мэрии в сквере Дзержинского рядом с фонтаном очевидцы.

Обнаженная гражданка лучезарно улыбается мужчине. Со всех сторон парочки — толпа людей, некоторые снимают бесстыдницу на камеры смартфонов. Рядом с девушкой находится человек в форме сотрудника правопорядка, в руках у него рация. Видимо, меры будут приняты в ближайшие несколько минут.


В общем, полный сюрреализм. Обсуждение увиденного идет на странице «Омск Live». В основном горожане грустят насчет культуры поведения, и гадают под воздействием каких напитков находится девица.

Напоминаем — появляться в голом или полуголом виде в общественных местах, это хулиганство. И наказание за это соответствующее. Держите себя в руках.


Фото: «Омск Live»
Источник: ИА «Город55»

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