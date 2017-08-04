Омскую крепость за 500 миллионов открыли накануне Дня города



Очень внимательно при реконструкции отнеслись к сохранению исторических деталей зданий арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки. Все они приспособлены под современное использование: под музейные экспозиции, мастерские и под проведение различных мероприятий.