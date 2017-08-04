Омскую крепость за 500 миллионов открыли накануне Дня города

Сегодня, 4 августа, накануне Дня города, в торжественной обстановке состоялось открытие Омской крепости. В ее реконструкцию было вложено более 500 миллионов рублей.
Пресс-служба мэрии отмечает, что реконструкция историко-культурного комплекса «Омская крепость», была «масштабной и многоэтапной» и реализовывалась «не один год».
Сначала привели в порядок территорию вокруг памятников архитектуры, восстановили Иртышские и Омские ворота, затем приступили к реконструкции исторических зданий.
Очень внимательно при реконструкции отнеслись к сохранению исторических деталей зданий арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки. Все они приспособлены под современное использование: под музейные экспозиции, мастерские и под проведение различных мероприятий.
Отметим, что изнанка «торжественного открытия» 500-миллионной крепости была не столько торжественной. Строители не успели довести весь комплекс «до ума» и со стороны улицы Партизанской горожан встречают не красивые газоны, а горы строительных материалов, песок, щебень и штабеля плитки.
Источник: ИА «Город55»