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Омскую крепость за 500 миллионов открыли накануне Дня города

4 августа 2017, 17:15
Торжественное открытие.

Сегодня, 4 августа, накануне Дня города, в торжественной обстановке состоялось открытие Омской крепости. В ее реконструкцию было вложено более 500 миллионов рублей.


Пресс-служба мэрии отмечает, что реконструкция историко-культурного комплекса «Омская крепость», была «масштабной и многоэтапной» и реализовывалась «не один год».


Сначала привели в порядок территорию вокруг памятников архитектуры, восстановили Иртышские и Омские ворота, затем приступили к реконструкции исторических зданий.


Очень внимательно при реконструкции отнеслись к сохранению исторических деталей зданий арсенала, кухни-столовой, инженерной мастерской, цейхгауза, казармы 1823 года постройки и казарм дисциплинарных рот 1833 года постройки. Все они приспособлены под современное использование: под музейные экспозиции, мастерские и под проведение различных мероприятий.


Отметим, что изнанка «торжественного открытия» 500-миллионной крепости была не столько торжественной. Строители не успели довести весь комплекс «до ума» и со стороны улицы Партизанской горожан встречают не красивые газоны, а горы строительных материалов, песок, щебень и штабеля плитки.



Источник: ИА «Город55»

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