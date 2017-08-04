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Глава Омска Фролов приехал на Флору с красивыми женщинами

4 августа 2017, 18:09
День города и политика.

Сегодня, 4 августа, в Омске состоялось официальное открытие выставки Флора-2017. Основная тема выставки этого года сказки и проходит она под девизом «Приглашаем в Цветоград!».


Примечательно, что опять сработала годами сложившаяся традиция участия (или не участия) в данном мероприятии глав области и города. Если на Флоре «бок о бок» гуляют между цветников и губернатор и мэр, то в «Королевстве Датском» всё спокойно. Если мэр один, то значит что-то не так.

Назаров и Двораковский на открытии одной из выставок Флора


Конечно, Фролов, в общем, пока не мэр, но и замгубернатора на Флоре тоже никто не увидел. А само мероприятие в масштабах региона не последнее. И наверно самое известное и одно из старейших среди традиционных. В 2017 году выставка открылась уже в 66 раз.


Заметим, что для Фролова это уже восьмая Флора, организацией которой он занимается лично. И.о. мэра взошел на сцену во время открытия не один, а, как он заявил сам, с красивыми женщинами – теми, кто непосредственно занимался организацией выставки.

Все места, где развернулась Флора, напоминают сказочные островки цветочного моря и соответствуют заданной тематике, которая в 2017 году объединена общей концепцией героев мультипликационных фильмов. Так, например, здесь можно увидеть Бабу-Ягу и Айболита, Трех поросят, старика Хоттабыча, Бременских музыкантов, а также других сказочных персонажей.

По словам Фролова, в 2016 году выставка прошла на высоком уровне, что соответствовало знаменательной дате – 300-летию города, но высокую планку мастерам и организатором удалось удержать и в этом году. «Все, что здесь представлено – это работа высокопрофессиональных мастеров, которые поработали с огромной любовью», сказал и.о. мэра Омска.


Как отмечают в пресс-службе городской администрации, при подготовке к выставке высажено полмиллиона цветов, а также саженцы крупномерных деревьев, обновлены газоны. Напомним, что выставка продолжит работу в течение четырех дней – с 4 по 8 августа. Основными точками локаций Флоры станут, как и в прошлом году, скверы Воскресенский и Выставочный.

Еще раз напоминаем: не ходите по газонам! Даже, если вы хотите сделать фотографии или селфи, не переходите зеленую черту, а делайте снимки с тротуара. Иначе представьте, во что могут превратить красивейшие экспозиции всего за один день тысячи любителей снимков «на память».


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Культурная жизнь#Фролов#Выставки#Фотофакты#Общество
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