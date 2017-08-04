Глава Омска Фролов приехал на Флору с красивыми женщинами



Примечательно, что опять сработала годами сложившаяся традиция участия (или не участия) в данном мероприятии глав области и города. Если на Флоре «бок о бок» гуляют между цветников и губернатор и мэр, то в «Королевстве Датском» всё спокойно. Если мэр один, то значит что-то не так.