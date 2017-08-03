В Омске за 19 млн отремонтируют еще одну дорогу

Омские дорожники приступили к ремонту асфальтового полотна на улице 3-я Транспортная, на участке от улицы Панфилова до 1-ой Индустриальной. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как сообщила мэрия, сначала дорожники отфрезеруют поврежденную поверхность дороги, после чего в два слоя уложат новый асфальт и нанесут разметку.
За ходом работ будет вестись строгий контроль. Многоступенчатую проверку проведут специалисты мэрии и специализированных учреждений.
На ремонт потратят около 18,8 миллионов. Все работы, согласно графику, должны завершиться к первому сентября. Гарантийный срок – четыре года. В течение этого времени все недостатки будут устраняться подрядчиком за свой счет.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"