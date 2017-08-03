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Разгар сезона летних блокбастеров!

3 августа 2017, 18:26
Разгар сезона летних блокбастеров!

Это будет незабываемый август!

Самые яркие премьеры на экране кинотеатра СЛАВА.

03.08 — фэнтези основано на шедевре Стивена Кинга «Темная башня» (16+).


10.08 — от легендарного режиссера Пятого элемента и Люси фантастика «Валериан и город тысячи планет» (12+).

17.08 — комедийный фильм российского производства «Бабушка легкого поведения» (16+) в главной роли с Александром Ревва и Глюкозой.

24.08 — Энергичная белка по имени Злюк и его проверенный в многочисленных передрягах приятель-крыса Бадди снова в деле! Продолжение приключенческой комедийной анимации «Реальная белка 2» (6+).

31.08 – приключения по мотивам произведений Н.В. Гоголя от режиссёра Егора Баранова «Гоголь. Начало» (16+).


Подробная информация по телефону 90-44-44 и на slavakino.ru

Источник: ИА «Город55»
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