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Омич может сесть на 10 лет за распространение детской порнографии

3 августа 2017, 15:01
Дело направлено в суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение относительно омича, уличенного в распространении детской порнографии по сети Интернет.


В прошлом году 41-летний предприниматель занимался обслуживанием и ремонтом компьютерной техники. В процессе своей рабочей деятельности мужчина размещал в сети ролики с участием несовершеннолетних.


На личном компьютере обвиняемого обнаружили более 1,5 тысяч видеозаписей с детской порнографией. Несмотря на неопровержимые факты, мужчина отрицает свою вину, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.


Уголовное дело о распространении в Интернете незаконных порнографических материалов с участием малолетних рассмотрит суд. Согласно части 2 статьи 242.1 УК РФ наказанием за преступление является лишение свободы на срок до 10 лет.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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