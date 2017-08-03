Омич может сесть на 10 лет за распространение детской порнографии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение относительно омича, уличенного в распространении детской порнографии по сети Интернет.
В прошлом году 41-летний предприниматель занимался обслуживанием и ремонтом компьютерной техники. В процессе своей рабочей деятельности мужчина размещал в сети ролики с участием несовершеннолетних.
На личном компьютере обвиняемого обнаружили более 1,5 тысяч видеозаписей с детской порнографией. Несмотря на неопровержимые факты, мужчина отрицает свою вину, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Омской области.
Уголовное дело о распространении в Интернете незаконных порнографических материалов с участием малолетних рассмотрит суд. Согласно части 2 статьи 242.1 УК РФ наказанием за преступление является лишение свободы на срок до 10 лет.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»