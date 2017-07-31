Участников SIM-2017 наградят по-новому

«Как известно, бронзовая фигура «Марафонец» - это первая в России и вторая в мире скульптурная композиция, посвященная марафонскому движению. Она является не только символом ежегодного Сибирского марафона, но и всего бегового движения, отражает идеалы спорта и дух олимпизма. Своеобразное воплощение стремления к достижению цели и победе, знак того, что настойчивость в преодолении преград обязательно приведет к успеху.», - объяснил выбор символа серии забегов Константин Подбельский, директор «Сибирского международного марафона».