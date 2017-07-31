Участников SIM-2017 наградят по-новому

Сибирский международный марафон, благодаря своей 28-летней традиции, стал визитной карточкой Омска. В этом году серия забегов стартует 5 августа на Соборной площади.
Для участников марафонской дистанции (42,195 км), полумарафона (21,1 км) и забега на 10 км дирекция SIM-2017 подготовила наградную атрибутику. Бегунам останутся на память медали, на аверсе которых изображен ставший символом забегов силуэт скульптуры «Марафонец».
Сама медаль выполнена в золотистом цвете с гальваническим покрытием и имеет не круглую, а овальную форму. Оборотная сторона будет содержать имя участника и его результат в память о личном достижении.
«Как известно, бронзовая фигура «Марафонец» - это первая в России и вторая в мире скульптурная композиция, посвященная марафонскому движению. Она является не только символом ежегодного Сибирского марафона, но и всего бегового движения, отражает идеалы спорта и дух олимпизма. Своеобразное воплощение стремления к достижению цели и победе, знак того, что настойчивость в преодолении преград обязательно приведет к успеху.», - объяснил выбор символа серии забегов Константин Подбельский, директор «Сибирского международного марафона».
Напомним, что ранее ИА «Город55» рассказывал о
Фото в тексте: пресс-центр Сибирского международного марафона/Siberian International Marathon
Источник: ИА «Город55»