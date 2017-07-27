Электробусы начнет закупать Ростов к ЧМ-18

Кушнарев добавил, что в качестве альтернативы рассматриваются чешские подобные машины. В данный момент в городе проходит работа по обновлению подвижного состава гортранспорта. В минувшем году было закуплено 16 трамвайных вагонов. Сейчас они вышли на линию. В текущем году будет приобретено еще 14 вагонов. Кроме того, в городе появится 200 новых автобусов.