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Электробусы начнет закупать Ростов к ЧМ-18

27 июля 2017, 20:50
Электробусы начнет закупать Ростов к ЧМ-18

Власти Ростова-на-Дону в текущем году планируют купить 1-2 электробуса, информирует RostovGazeta со ссылкой на слова главы горадминистрации Виталия Кушнарева.

«Весной этого года руководство области посетило Минск, где состоялась презентация электробусов. Иностранные специалисты уменьшили потребление электричества транспортом до 40%. В результате электробусы стали более перспективными, чем троллейбусы», - говорится в публикации.

Отмечается, что разгоняться электробус может до 65 километров в час. Также машина может работать при 30-градусном морозе. Это подходит для Ростова.

Кушнарев добавил, что в качестве альтернативы рассматриваются чешские подобные машины. В данный момент в городе проходит работа по обновлению подвижного состава гортранспорта. В минувшем году было закуплено 16 трамвайных вагонов. Сейчас они вышли на линию. В текущем году будет приобретено еще 14 вагонов. Кроме того, в городе появится 200 новых автобусов.

Rostovgazeta пишет, что сейчас рассматривается вопрос о строительстве газонаполнительной заправки на улице Малиновского. На улице Большой Садовой на 50 единиц увеличат количество экологических автобусов.

Уточняется, что на улице Красноармейской снизится число маршруток. Вместо них появятся автобусы с экологическим мотором.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Футбол#Общество
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