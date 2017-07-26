В России увеличиваются внутренние объемы перевозок леса

По данным специалистов центра, за первое полугодие 2017 года объем железнодорожных поставок на экспорт леса и пиломатериалов увеличился на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющая доля перевозок (а именно 80%) приходится на две страны Китай (67%) и Финляндию (14%). В тоже время число отправленных вагонов в Финляндию уменьшилось на 15%, а в Китай увеличилось на 9% (российский лес используется в стройиндустрии Китая ).