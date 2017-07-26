В России увеличиваются внутренние объемы перевозок леса

Объемы ж/д отправок леса и пиломатериалов за первые шесть месяцев 2017 года в РФ увеличились на 3%, однако по экспортным перевозкам отмечается тенденция к снижению. Об этом сообщил аналитический центр «ТрансЛес».
По данным специалистов центра, за первое полугодие 2017 года объем железнодорожных поставок на экспорт леса и пиломатериалов увеличился на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющая доля перевозок (а именно 80%) приходится на две страны Китай (67%) и Финляндию (14%). В тоже время число отправленных вагонов в Финляндию уменьшилось на 15%, а в Китай увеличилось на 9% (российский лес используется в стройиндустрии Китая ).
Между тем, китайские эксперты отмечают, что в настоящее время в их стране происходит замедление темпов роста рынка недвижимости, что может негативно сказаться на экспортных поставках леса и пиломатериалов из РФ.
Более того, в первом полугодии проявилась еще одна негативная тенденция — рост конкуренции на китайском рынке со стороны других стран-экспортеров (доля РФ за 5 месяцев 2017 года сократилась с 40% до 38%). Отмечается рост объемов поставок древесины в Китай из Новой Зеландии, США, Финляндии.
На внутрироссийском рынке ситуация иная — в первые шесть месяцев текущего года зафиксировано увеличение объемов вагоноотправок на 5%, за счет поставок сырья на целлюлозно-бумажные комбинаты и лесопромышленные заводы. Росстат приводит данные, что отечественная промышленность продолжает наращивать объемы производства. За первые полгода рост объемов выпуска пиломатериалов - на 8,2%, фанеры - на 0,3%, ДСП — на 14%, ДВП — на 15%.
Согласно прогнозу специалистов «ТрансЛес», во второй половине года ожидается продолжение роста внутренних ж/д перевозок древесины. При этом поставки на экспорт продолжат замедляться и есть вероятность, что к концу 2017 года начнется снижение объемов зарубежных отправок.
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Источник: ИА «Город55»