Беременной омичке, чтобы родить, пришлось пересечь Иртыш на лодке

В связи с прошедшими ливнями и удаленностью населенного пункта от Центральной районной больницы Тарского района, доставить беременную традиционным способом в короткие сроки не представлялось возможным. Медлить было нельзя, женщина нуждалась в срочной медицинской помощи. Тогда инспекторский состав с врачом и сотрудником пожарной части на борту катера переправили роженицу через реку, преодолев 700 метров. Все закончилось благополучно. На берегу женщину уже ожидала скорая помощь, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Омской области.