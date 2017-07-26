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Беременной омичке, чтобы родить, пришлось пересечь Иртыш на лодке

26 июля 2017, 15:59
Помощь в эвакуации.

О помощи в эвакуации роженицы в государственную инспекцию по маломерным судам регионального МЧС обратился заместитель главы администрации Тарского района Омской области. Женщина находилась в критическом состоянии.

В связи с прошедшими ливнями и удаленностью населенного пункта от Центральной районной больницы Тарского района, доставить беременную традиционным способом в короткие сроки не представлялось возможным. Медлить было нельзя, женщина нуждалась в срочной медицинской помощи. Тогда инспекторский состав с врачом и сотрудником пожарной части на борту катера переправили роженицу через реку, преодолев 700 метров. Все закончилось благополучно. На берегу женщину уже ожидала скорая помощь, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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