Молодежь требует дешевые презервативы, вопрос решает ФАС

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) готовится предложение для снижения стоимости контрацептивов в России, которое планируется представить в третьем квартале нынешнего года.
Ранее на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» с докладом по теме «ВИЧ – как сохранить свою жизнь и здоровье близких. Практики НКО» выступала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Из зала в ходе сессии представители НКО обратили внимание на проблему высокой цены барьерных контрацептивов.
Заместитель руководителя антимонопольного ведомства Андрея Кашеварова отметил, чтo в настоящее время проводится анализ рынка барьерных контрацептивов для разработки механизмов, которые будут способствовать снижению цен, передает пресс-служба ведомства.
ФАС уже обсудила вопросы ценообразования на барьерные контрацептивы с Роспотребнадзором. Надлежащие запросы информации уже подготовлены и направлены в адрес хозяйствующих субъектов.
В апреле правительство дало поручение ФАС, Минпромторгу и Минздраву по проработке механизмов снижения стоимости на медицинские изделия, которые применяются в качестве барьерных контрацептивов. Дaнная работа проводится в рамках реализации государственной стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции.
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Источник: ИА «Город55»