Молодежь требует дешевые презервативы, вопрос решает ФАС

Ранее на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» с докладом по теме «ВИЧ – как сохранить свою жизнь и здоровье близких. Практики НКО» выступала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Из зала в ходе сессии представители НКО обратили внимание на проблему высокой цены барьерных контрацептивов.