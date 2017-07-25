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Бабкину в Омск пригласили от безденежья, а Шнурова ждут в 2018-м

25 июля 2017, 19:36
Скандальный выбор оказался единственно возможным.

Главной звездой 301-ой годовщины Омска стала Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Споры вокруг такого неоднозначного решения администрации города продолжаются до сих пор. Сегодня ситуацию прокомментировал директор департамента культуры Владимир Шалак:

«Я знаю, кто стал зачинщиком этой волны, когда-нибудь я вам это расскажу. Но уверяю вас, вы получите массу удовольствия. Только представьте: перед вами будут выступать 24 молодых человека с консерваторским образованием. А Надежда Бабкина пропагандистка русской песни»

Так же возник спор насчет кандидатуры группировки Ленинград и выступления Сергея Шнурова на открытой площадке, которого ожидают на следующий год. Владимир Шалак не считает это возможным. Он не против таких выступлений на закрытых вечеринках и в клубах. Помимо этого, как сообщил директор департамента культуры, на странице в одной из соцсетей Шнуров сам признал, что дети не должны слушать его песни.

Чиновник не считает, что выступление Надежды Бабкиной будет ориентировано на старшее поколение и, что департамент культуры должен в первую очередь уделять внимание интересам подростков.

Еще одной особенностью приглашения именно этой звезды стал финансовый момент: крупный бизнес отказался помогать в этом году, тогда как на 300-летие города в прошлом году каждая крупная корпорация приглашала гостей: Елку, Сплин, Майданова и других.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Департамент культуры#Владимир Шалак#Город
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