Бабкину в Омск пригласили от безденежья, а Шнурова ждут в 2018-м

Так же возник спор насчет кандидатуры группировки Ленинград и выступления Сергея Шнурова на открытой площадке, которого ожидают на следующий год. Владимир Шалак не считает это возможным. Он не против таких выступлений на закрытых вечеринках и в клубах. Помимо этого, как сообщил директор департамента культуры, на странице в одной из соцсетей Шнуров сам признал, что дети не должны слушать его песни.