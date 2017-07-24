Голые мужчины шокируют девушек на центральных улицах Омска

Первый из них произошел в субботу, 22 июля. Как сообщила омичка, она ехала на маршрутке №415 и «между бульваром Зеленый и Заречной» на обочине увидела мужчину в красной футболке. Причем, именно в одной красной футболке. Остальную одежду он «аккуратно» снял прямо на улице и в таком виде пошел по обочине навстречу машинам.