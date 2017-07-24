Голые мужчины шокируют девушек на центральных улицах Омска

Сразу о двух случаях ненормального поведения мужчин в Омске сообщили редакции ИА «Город55» очевидцы:
Первый из них произошел в субботу, 22 июля. Как сообщила омичка, она ехала на маршрутке №415 и «между бульваром Зеленый и Заречной» на обочине увидела мужчину в красной футболке. Причем, именно в одной красной футболке. Остальную одежду он «аккуратно» снял прямо на улице и в таком виде пошел по обочине навстречу машинам.
Второй случай произошел уже сегодня, 24 июня, в самом центре Омска, рядом с выходом у подземного пешеходного перехода и метромоста: «Мужчина сидел на лавочке с приспущенными штанами и делал нехорошие дела, прикрывшись полиэтиленовым пакетом».
Горожанки встревожены тем фактом, что «голых мужчин» на улицах Омска становится всё больше:
«Если раньше эти больные люди обитали больше в парках рядом с вузами, то теперь бесстыдно сидят прямо на лавочках в центре города. Может это уже проблема?»
Напомним, ранее, горожанки жаловались на «
Почему в Омске резко активизировались эксгибиционисты пока точно неизвестно. Одна из версий – всему виной изменение климата. Жара и влажность делают свое дело.
Источник: ИА «Город55»