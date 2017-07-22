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У ТЦ на улице заметили гуляющую голую девушку 18+

22 июля 2017, 10:34
Снова здорова...

Снова «пятничные голые новости». Летняя погодка делает россиян более раскованными. И совершенно напрасно. Появляться голыми на улице, значит стать потенциальным хулиганом со всеми вытекающими последствиями.

Однако некоторых граждан это обстоятельство ничуть не тревожит. Очередной голый инцидент на этот раз произошел в Ульяновске. Обнаженная девушка стремительно прошлась в районе местного ТЦ «Самолет».


Фотографии с места происшествия разместил сайт «Ulpressa.ru». Очевидцы уточняют, что девушка была явно нетрезвой. Соцсети оживленно откликнулись: «жарко, вот и гуляет», «тяжелая наверно была неделя, в пятницу отдохнула...».

Что интересно, в пятницу в Ульяновске, как и в Омске прошел сильнейший ливень с градом. Затопило улицы. Но этот факт на поведении голой гражданки совершенно не отразился.

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Источник: ИА «Город55»

#Новости#Шок#Отдых#Общество
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