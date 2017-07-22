У ТЦ на улице заметили гуляющую голую девушку 18+

Снова «пятничные голые новости». Летняя погодка делает россиян более раскованными. И совершенно напрасно. Появляться голыми на улице, значит стать потенциальным хулиганом со всеми вытекающими последствиями.
Однако некоторых граждан это обстоятельство ничуть не тревожит. Очередной голый инцидент на этот раз произошел в Ульяновске. Обнаженная девушка стремительно прошлась в районе местного ТЦ «Самолет».
Фотографии с места происшествия разместил сайт «
Что интересно, в пятницу в Ульяновске, как и в Омске прошел сильнейший ливень с градом. Затопило улицы. Но этот факт на поведении голой гражданки совершенно не отразился.