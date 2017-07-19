В Омске ребёнка от органов опеки прятали в шкафу

Основанием для визита социальной службы в семью, стало решение суда, постановившего передать четверых детей осужденной за кражу омички Светланы Ч. органам опеки.
Самого младшего двухлетнего сына специалисты опеки забрали прямо из зала суда. Остальных детей представители исполнительных органов отправились искать в места их предполагаемого пребывания, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области.
По первому адресу, где специалисты ожидали найти детей, они натолкнулись на яростную оборону бабушки и дедушки. Пожилая пара заявила, что надежно спрятала любимых внуков и никому их не отдадут.
Все дети Светланы были рождены вне брака, в их свидетельствах о рождении отцы не установлены. Поэтому формально бабушка и дедушка биологического отца двух средних детей не имеют права заботиться о внуках. Как только тонкости закона были донесены до сведения участников истории, тут же объявился отец. Он незамедлительно оформил отцовство официально, вписав в свидетельства о рождении детей свое имя. Средних детей оставили в семье.
Не так радужно закончилась история с последним, старшим ребенком осужденной матери, который был рожден в предыдущих отношениях. На данный момент его отец не пожелал официально зарегистрировать отцовство. Пятнадцатилетнего мальчика родственникам не удалось скрыть от органов опеки. Его обнаружили, когда бабушка и дедушка по отцовской линии старательно прятали внука в шкафу с одеждой. Мальчика забрали из семьи и передали в Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» города Омска.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»