В Омске ребёнка от органов опеки прятали в шкафу

Все дети Светланы были рождены вне брака, в их свидетельствах о рождении отцы не установлены. Поэтому формально бабушка и дедушка биологического отца двух средних детей не имеют права заботиться о внуках. Как только тонкости закона были донесены до сведения участников истории, тут же объявился отец. Он незамедлительно оформил отцовство официально, вписав в свидетельства о рождении детей свое имя. Средних детей оставили в семье.