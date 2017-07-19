Работу омских поликлиник организуют по-новому, ждать больше не нужно

Теперь в перечисленных медицинских учреждениях можно записаться к врачам-специалистам, не отстаивая бесконечные очереди в регистратуру. В поликлиниках вводят систему межкабинетной записи. Теперь оформление всевозможных справок для спортивных и учебных учреждений, работы и санаторно-курортного лечения происходит в обход участковой службы.