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Работу омских поликлиник организуют по-новому, ждать больше не нужно

19 июля 2017, 10:33
Запуск нового проекта.

В Омской области запущен проект «Бережливая поликлиника». Нововведения призваны сделать более доступной и качественной медицинскую помощь в регионе.

Испытания проекта пройдут на базе медико-санитарной части № 7, городской поликлиники № 13 и детской городской поликлиники № 5, сообщает пресс-центр Правительства Омской области

Перед введением комплекса мер по оптимизации работы медицинских учреждений и сокращением временных потерь пациентов, волонтеры – студенты медицинского колледжа – провели испытания. Они замерили хронометраж движения потоков пациентов.

Доступность и качество медицинских услуг планируют поднять за счет комфортных условий пребывания, информированности населения о медицинском обслуживании, снижения времени пребывания в больнице и разделении пациентов на больных и здоровых.

Теперь в перечисленных медицинских учреждениях можно записаться к врачам-специалистам, не отстаивая бесконечные очереди в регистратуру. В поликлиниках вводят систему межкабинетной записи. Теперь оформление всевозможных справок для спортивных и учебных учреждений, работы и санаторно-курортного лечения происходит в обход участковой службы.

В планах профессиональная и социально-психологическая переподготовка медицинских работников. Перепланировка помещений и создание колл-центров обеспечат комфортную среду при посещении поликлиники.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Здоровье#Общество
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