Чем мы дышим: пять веществ, загрязняющих воздух Омска

Сегодня, 19 июля, в Доме журналиста прошел брифинг «Межведомственное взаимодействие при проведении контрольно-надзорных мероприятий в области охраны атмосферного воздуха».
В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Омской области Александр Винокуров, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталья Криворучко, и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Виталий Нетребко и руководитель департамента регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Вдовина.
На брифинге было заявлено, что Индекс Загрязнения Атмосферы (ИЗА) за последнее десятилетие снижается. На данный момент ИЗА равен трем, что свидетельствует о низкой концентрации загрязняющих веществ в атмосфере.
На сегодняшний день на территории города Омска размещено 10 стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха (6 постов федерально-наблюдательной сети и 4 – региональные), которые работают в круглосуточном онлайн-режиме. Так, на улице 10 лет октября и на Дмитриева эти посты оборудованы высокотехнологическими приборами, которые обеспечивают непрерывное автоматическое измерение (сбор, обработка, регистрация, передача по каналу связи на сервер Минприроды). Специалисты каждые двадцать минут получают заборы воздуха.
Что делать если жалобы поступают из тех мест, где на сегодняшний день стационарных постов нет? В этом случае Минприроды используют передвижной пост, с автоматическим прибором контроля по широкому ряду загрязняющих веществ. С участием передвижного поста по обращениям граждан в этом году отобрано 238 проб.
Проводят замеры качества атмосферного воздуха по десяти веществам: пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид. По словам Александра Винокурова, предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было обнаружено.
Функционирование регионально-наблюдательной сети за состоянием атмосферного воздуха обеспечивается в рамках государственной программы охраны окружающей среды в Омской области за счёт целевых средств, которые ежегодно выделяются из областного бюджета. В 2016 году около 1700 млн. руб., в 2016 – 1200 млн. руб.
Как сообщает Наталья Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в 2017 году в пять основных загрязнителей атмосферы попали: бензапирен, формальдегид, аммиак, диоксид азота и пыль. В течение 2017 года провели около 35 тысяч анализов, концентрации выбрасываемых веществ не превышают предельно допустимых норм. За полгода было зафиксировано всего 78 случаев (из 35 тысяч), когда были выявлены превышения ПДК (Предельно допустимая концентрация). Причем эти превышения не допускали экстремально высокого загрязнения. На официальном сайте (omsk-meteo.ru) вся полученная информация размещается ежемесячно.
Напомним, весной 2017 года в городе произошел сильнейший за последние годы выброс химического вещества, позднее определенного специалистами как этилмеркаптан. До настоящего времени виновник загрязнения атмосферы Омска не назван.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»