Чем мы дышим: пять веществ, загрязняющих воздух Омска

Как сообщает Наталья Криворучко, начальник ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в 2017 году в пять основных загрязнителей атмосферы попали: бензапирен, формальдегид, аммиак, диоксид азота и пыль. В течение 2017 года провели около 35 тысяч анализов, концентрации выбрасываемых веществ не превышают предельно допустимых норм. За полгода было зафиксировано всего 78 случаев (из 35 тысяч), когда были выявлены превышения ПДК (Предельно допустимая концентрация). Причем эти превышения не допускали экстремально высокого загрязнения. На официальном сайте (omsk-meteo.ru) вся полученная информация размещается ежемесячно.