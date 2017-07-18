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ВКонтакте с крупными пабликами запускает первое онлайн-реалити-шоу

18 июля 2017, 18:21
Кастинг уже начался.

Крупнейшие паблики «ВКонтакте» MDK, «Корпорация Зла», и «Палата №6» при поддержке социальной сети запускают первое онлайн реалити-шоу.

На VK Fest 15 июля объявили о начале кастинга проекта «Пабличные игры». В первом онлайн реалити-шоу сойдутся подписчики четырех сообществ – «Борщ», MDK, «Корпорация Зла» и «Палата №6». Так, 24 участника пройдут 24 задания, а 100 камер круглосуточно будут в прямом эфире «ВКонтакте» показывать героев.

В число участников может попасть любой пользователь, который пройдет кастинг с чат-ботом в одном из четырех сообществ. Администраторы пабликов самостоятельно выберут подписчиков, которые будут их представлять. С помощью пожертвований зрители также смогут принять участие в проекте.

Производством «Пабличных игр» занимаются компании Mastiff (производитель «Каникул в Мексике», «Топ-модель по-русски» и многие другие) и Divico, специализирующаяся на креативе в digital.

По словам пресс-секретаря «ВКонтакте» Евгения Красникова, «Пабличные игры» будет первым реалити-шоу, которое полностью пройдет в социальной сети. Кроме того, оно будет технологичным, в частности, нейросеть определит слабейших игроков. Сделать шоу более масштабным помогает «ВКонтакте», обеспечивая информационную поддержку оффлайн и онлайн, а также привлекая спонсоров.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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