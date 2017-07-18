ВКонтакте с крупными пабликами запускает первое онлайн-реалити-шоу

В число участников может попасть любой пользователь, который пройдет кастинг с чат-ботом в одном из четырех сообществ. Администраторы пабликов самостоятельно выберут подписчиков, которые будут их представлять. С помощью пожертвований зрители также смогут принять участие в проекте.