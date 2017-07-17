В соцсети Одноклассники запустили счетчики просмотров публикаций

Теперь в социальной сети Одноклассники можно отслеживать количество просмотров личных публикаций. Данные о просмотрах размещены под каждым постом и доступны только ее автору. Счетчик просмотров позволит автору оценить успешность публикации, интерес публики и улучшить содержание своего контента.
При подсчете используется специальный алгоритм, который не учитывает повторные просмотры, что позволяет исключить искусственное «накручивание» рейтинга публикации, уточняет Сергей Ставский, руководитель направления «Группы» проекта Одноклассники.
Ранее данный сервис уже был запущен для групп социальной сети, информация которого так же доступна только их администраторам. Кроме того, Одноклассники предложат администраторам групп такую статистику по темам, как просмотры, охват, вовлеченность пользователей.
В настоящее время все счетчики просмотров видны только в веб-версии Одноклассников. Разработчики обещают добавить сервис счетчика просмотров в мобильную версию приложения на iOS и Android. Но уже сейчас в статистику попадают просмотры со всех платформ.
Источник: ИА «Город55»