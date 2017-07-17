Сотрудники ГИБДД оставили кормящую мать на трассе, забрав ее машину

Как ранее сообщало издание
Инцидент произошел 11 июля. Жительница поселка Баранчинский Светлана ехала на автомобиле по срочным делам, на трассе ее остановили сотрудники ГИБДД, которые при проверке документов обнаружили, что права у автоледи являются просроченными. По словам молодой матери, она не успела заменить права из-за беременности, хотя и признает, что это нарушение ПДД.
Сотрудники Госавтоинспекции составили протокол об административном правонарушении и изъяли автомобиль, который самостоятельно этапировали на штрафстоянку. Сама женщина отметила, что процедура была проведена с нарушениями, так, инспектор вместо того, чтобы вызывать эвакуатор, сам сел за руль и управлял машиной без страховки.
Кормящей матери пришлось добираться до дома самостоятельно вдоль трассы. Затем женщина позвонила за разъяснением ситуации по телефону доверия ГИБДД, где ей подтвердили, что изъятие машины выполнено с грубыми нарушениями. Звонок в прокуратуру результата не принес, разбираться в ситуации там не захотели, как и в отделение ГИБДД города Кушвы. В оба ведомства были направлены письменные запросы.
В результате история получила продолжение. За оставление кормящей матери в опасном положении и за изъятие машины с нарушениями виновные лица могут быть наказаны. Уже
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»