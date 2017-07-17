Сотрудники ГИБДД оставили кормящую мать на трассе, забрав ее машину

Кормящей матери пришлось добираться до дома самостоятельно вдоль трассы. Затем женщина позвонила за разъяснением ситуации по телефону доверия ГИБДД, где ей подтвердили, что изъятие машины выполнено с грубыми нарушениями. Звонок в прокуратуру результата не принес, разбираться в ситуации там не захотели, как и в отделение ГИБДД города Кушвы. В оба ведомства были направлены письменные запросы.