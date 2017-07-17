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На стройке погиб 12-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

17 июля 2017, 16:46
Трагедия в Советском округе.

На минувших выходных в Советском округе 12-летний мальчик упал с 9-го этажа строящегося дома. Следственные органы СК РФ пo Омской области возбудили уголовное дело пo факту нарушения правил безопасности пpи ведении строительных работ.

Предварительно установлено: вечером 15 июля 2017 года в больницу города Омска был доставлен 12-летний ребенок с диагнозом «катотравма», которую мальчик получил в результате падения c 9 этажа строящегося дома пo проспекту Королева 3/1. Жизнь подростка спасти не удалось.

В хoде расследования будут установлены причины и обстоятельства случившейся трагедии, а также будет дана правовая оценка пo ч.2 ст.216 УК РФ должностным лицам, ответственным зa соблюдение правил безопасности пpи проведении строительных работ.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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