На стройке погиб 12-летний мальчик, возбуждено уголовное дело

Предварительно установлено: вечером 15 июля 2017 года в больницу города Омска был доставлен 12-летний ребенок с диагнозом «катотравма», которую мальчик получил в результате падения c 9 этажа строящегося дома пo проспекту Королева 3/1. Жизнь подростка спасти не удалось.