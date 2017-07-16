Омичи обнаружили черепа и кости при строительстве спорткомплекса, 18+

Жуткие кадры, снятые в строительном котловане, были опубликованы на канале «greeen a» несколько дней назад. Ролик действительно жутковатый — грунт вперемешку с человеческими останками. Видны фрагменты черепов и костей.
Автор видео утверждает, что съемка ведется на месте строительства «омского спорткомплекса, расположенного по ул. 70 лет Октября». Далее он пишет, что «используется грунт с человеческими останками с расположенного рядом кладбища. Всюду виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы».
Заметим, что это не единственный случай, когда при строительстве тем или иным образом дополнительным фигурантом является старое кладбище. К примеру, история с расширением КДЦ Маяковский. Если помните, в сквере, расположенном за зданием кинотеатра, стоит деревянный крест на месте старых захоронений. Собственно поэтому проект расширения КДЦ долгое время пылится на полке.
Еще одна история, уже давняя — Областная детская клиническая больница, что на улице Куйбышева, 77, расположена на месте старого Казачьего кладбища. Там тоже при строительстве рабочие находили множество фрагментов черепов и скелетов.
Ну и вот, ул. 70 лет Октября. По-видимому, речь идет об участке, находящемся в непосредственной близости от территории старого Мусульманского кладбища. Что поделать, Омск растет. Если раньше, 250, 200, 150 (и так далее) лет назад хоронили на окраинах города, то можно себе представить, что большая часть жилых кварталов и административных зданий, стоит в буквальном смысле на человеческих костях.
С другой стороны, историю и память о ней тоже забывать не стоит. В случае со спорткомплексом, надеемся надзорные органы проверят, все ли правильно сделали строители.