Омичи обнаружили черепа и кости при строительстве спорткомплекса, 18+

Ну и вот, ул. 70 лет Октября. По-видимому, речь идет об участке, находящемся в непосредственной близости от территории старого Мусульманского кладбища. Что поделать, Омск растет. Если раньше, 250, 200, 150 (и так далее) лет назад хоронили на окраинах города, то можно себе представить, что большая часть жилых кварталов и административных зданий, стоит в буквальном смысле на человеческих костях.