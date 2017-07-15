Голая девушка прогулялась по ночному городу: подруга, с тобой чё? 18+

Очередное «летнее происшествие» на этот раз случилось в соседнем с Омском городе, Томске. Случайный прохожий снял ночью на видео девушку, прогуливающуюся в общественном месте в совершенно голом виде. Сам ролик привести здесь не можем из соображений приличия.
Встревоженный мужчина спросил у девушки «подруга, с тобой чё?». Она ему весело помахала руками, после чего мужчина предложил «иди за меня». Она ему по-видимому в ответ предложила «познакомиться» прямо на улице, на что очевидец ответил, что «на улице не привык». Далее ролик обрывается.
Томские СМИ пишут, что голая незнакомка вышла из какой-то машины и была явно нетрезвая. В местную полицию заявлений по данному инциденту не поступало. Настоятельно не рекомендуем повторять подобное. Такое поведение может трактоваться, как «хулиганство».
Фото: vk.com/just__video
Источник: ИА «Город55»