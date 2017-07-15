Голая девушка прогулялась по ночному городу: подруга, с тобой чё? 18+

Встревоженный мужчина спросил у девушки «подруга, с тобой чё?». Она ему весело помахала руками, после чего мужчина предложил «иди за меня». Она ему по-видимому в ответ предложила «познакомиться» прямо на улице, на что очевидец ответил, что «на улице не привык». Далее ролик обрывается.