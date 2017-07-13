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Обрушившийся козырек подъезда раздавил припаркованную Волгу в Омске

13 июля 2017, 09:56
Инцидент в Нефтяниках.

В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что минувшей ночью в Нефтяниках на автомобиль «Волга», припаркованный у подъезда, рухнул козырек.

Информация об инциденте опубликована на странице vk.com/chp55. Очевидцы сообщают, что обрушился козырек одного из подъездов дома №66 по улице Энергетиков.

На опубликованных в соцсетях снимках видно, что козырек упал на припаркованный у подъезда автомобиль «Волга», раздавив переднюю часть кузова. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.



Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА «Город55»

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