Обрушившийся козырек подъезда раздавил припаркованную Волгу в Омске

В социальных сетях очевидцы сообщают о том, что минувшей ночью в Нефтяниках на автомобиль «Волга», припаркованный у подъезда, рухнул козырек.
Информация об инциденте опубликована на странице vk.com/chp55. Очевидцы сообщают, что обрушился козырек одного из подъездов дома №66 по улице Энергетиков.
На опубликованных в соцсетях снимках видно, что козырек упал на припаркованный у подъезда автомобиль «Волга», раздавив переднюю часть кузова. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.